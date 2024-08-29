Giresun'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'da hafif ticari araç fındık bahçesine uçtu. Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Giresun'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giresun’un hafif ticari aracın fındık bahçesine kayarak takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saat 08:45 sıralarında meydana geldi. Merkez ilçeye bağlı Ergence Köyü Cemekli mevkiinde meydana gelen kazada Durmuş Turan’ın (63) kullandığı 34 VM 7170 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken fındık bahçesine kayarak yaklaşık 100 metre takla attı. Kaza sırasında ağır yaralanan Durmuş Turan, kaldırıldığı Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçta yolcu olarak bulunan Y.Ö. ise hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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