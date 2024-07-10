AFAD Duyurdu: Malatya'da Korkutan Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı 14,27 kilometre derinlikte gerçekleşti.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Yerel ERTV sunucusu canlı yayında yakalandı. Yayın esnasında haberleri sunan kadın sunucu, depremi hissetmesiyle panik yaşadı.

Sunucunun, depremin ardından "Of, aman yarabbi, çok şiddetliydi. Çok şiddetliydi. Hala sallıyor. Yine deprem" o anları çok net bir şekilde anlattı.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların saha taraması yaptığını söyledi. İşte o paylaşım: