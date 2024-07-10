AFAD Duyurdu: Malatya'da Korkutan Deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Seprem sonrası 3 ihbarın geldiğini söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı 14,27 kilometre derinlikte gerçekleşti.
DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI
Yerel ERTV sunucusu canlı yayında yakalandı. Yayın esnasında haberleri sunan kadın sunucu, depremi hissetmesiyle panik yaşadı.
Sunucunun, depremin ardından "Of, aman yarabbi, çok şiddetliydi. Çok şiddetliydi. Hala sallıyor. Yine deprem" o anları çok net bir şekilde anlattı.
ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların saha taraması yaptığını söyledi. İşte o paylaşım:
Malatya Yeşilyurt’ta 4️⃣,3️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 10, 2024
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun… pic.twitter.com/bklQwqlVNt