AFAD Duyurdu: Malatya'da Korkutan Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Seprem sonrası 3 ihbarın geldiğini söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

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AFAD Duyurdu: Malatya'da Korkutan Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı 14,27 kilometre derinlikte gerçekleşti.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Yerel ERTV sunucusu canlı yayında yakalandı. Yayın esnasında haberleri sunan kadın sunucu, depremi hissetmesiyle panik yaşadı.

Sunucunun, depremin ardından "Of, aman yarabbi, çok şiddetliydi. Çok şiddetliydi. Hala sallıyor. Yine deprem" o anları çok net bir şekilde anlattı.

AFAD Duyurdu: Malatya'da Korkutan Deprem! - Resim : 1

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların saha taraması yaptığını söyledi. İşte o paylaşım:

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