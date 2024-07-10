Kontrolden Çıkan Araç Karşı Şeride Geçti! Ölü ve Yaralılar Var

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kontrolden Çıkan Araç Karşı Şeride Geçti! Ölü ve Yaralılar Var

Kaza, Korkuteli–Fethiye kara yolu Mamatlar Mahallesi civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Denizli istikametine gitmekte olan B.D. yönetimindeki 06 BAH 371 plakalı otomobil kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Y.K. idaresindeki 42 AGB 224 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada 42 AGB 224 plakalı otomobil sürücüsü Y.K. isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, 06 BAH 371 plakalı araç sürücüsü B.D. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan F.S., S.T. ve Y. B. ağır yaralandılar.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde yaşamını yitiren Y.K., otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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