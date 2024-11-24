AFAD Duyurdu! Kars'ta Deprem

Kars'ın Kağızman ilçesinde saat 04.47'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7,71 kilometre olarak hesaplandı

AFAD Duyurdu! Kars'ta Deprem

Kars'ın Kağızman ilçesinde saat 04.47'de deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı, 4 büyüklüğünde kaydedildi.

Depremin, yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

Bölgede henüz depreme bağlı olumsuz bir olay bildirilmedi.

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Kaynak: AA

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