AFAD Duyurdu! Kars'ta Deprem

Kars'ın Kağızman ilçesinde saat 04.47'de deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı, 4 büyüklüğünde kaydedildi.

Depremin, yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

Bölgede henüz depreme bağlı olumsuz bir olay bildirilmedi.

Kaynak: AA