AFAD Duyurdu! Kars'ta Deprem
Kars'ın Kağızman ilçesinde saat 04.47'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7,71 kilometre olarak hesaplandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde saat 04.47'de deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı, 4 büyüklüğünde kaydedildi.
Depremin, yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.
Bölgede henüz depreme bağlı olumsuz bir olay bildirilmedi.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: AA