'Kılıçlı Yemin' Krizinde Yeni Gelişme: Gazeteci Aytunç Erkin Soruşturmadaki Bilinmeyen Detayı Paylaştı

Teğmenlerin kılıç yemininde son olarak 3 komutan 5 teğmen 8 kişiye soruşturma açılmıştı ve disiplin kurulunda ifadeleri alınmasına karar verilmişti. MSB tarafından yapılan açıklamada ise sevk sürecinin devam ettiğini ancak bir karar verilmediği bildirildi.

Gazeteci Aytunç Erkin teğmenlerin kılıç yemini soruşturmasına ilişkin çok özel bir kulisi Gürkan Hacır moderatörlüğündeki Taksim Meydanı programında söyledi. Aytunç Erkin teğmenleri savunan avukatların Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderdikleri yazıdan bir kısmı paylaşarak "200 teğmenin tanık olarak ifadesi alındı" dedi.

'AVUKATLAR YDK BAŞKANLIĞINA YAZI YOLLADI'

Aytunç Erkin'in açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde:

"Konuya ilişkin son durum şu: Teğmenleri savunan avukatlar Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na bir yazı yolladılar.

'3 İŞ GÜNÜ VERİLEN SAVUNMA SÜRESİNE EK SÜRE İSTEDİLER'

'Müvekkillerimizin hizmete engel davranış disiplinsizliği işledikleri iddiasıyla yüksek disiplin kuruluna sevk edildiği ve bu kapsamda 3 iş günü içinde yazılı savunma yapabilecekleri kendilerine 15 Kasım tarihinde tebliğ edildi sözlü savunma hakkımızı kullanacağımızı bildiriyor, bu nedenle toplantı yer ve zamanının tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz. Savunma hakkımızı etkin bir şekilde kullanabilmek için disiplin soruşturma raporu ve eklerinin varsa dijital materyaller dahil olmak üzere bir kopyasının tarafımıza verilmesini talep ediyoruz,' denildi.

200 TEĞMENİN TANIK OLARAK İFADESİ ALINMIŞ

Yazıda, 'Müvekkillere yöneltilen iddiaların niteliği soruşturma sırasında 200 civarında personelin ifadelerinin alınmış olması ve dosyanın kapsamlı olması dikkate alındığında bir savunma hazırlayabilmemiz için 10 gün ek süre verilmesini talep ediyoruz.' denildi.

Avukatlara gelen yanıt ise olumsuz ve ek süre olarak 2 gün veriliyor. Savunmaya dayanak belgeleri vermedikleri için şu anda savunma yapamayacaklar avukatlar deniliyor. Yüksek disiplin kurulundan dosyaları aldıktan sonra dosyaları aldıktan sonra yazılı savunmaları avukatlar ona göre hazırlayacaklar.

Kaynak: tv100