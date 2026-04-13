AFAD Duyurdu: Antalya'da Deprem
Antalya'nın Demre ilçesinde bu sabah 08:43'de 3.5 ve 08:48'de 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, 3,5 büyüklüğündeki sarsıntı Demre açıklarında, Antalya iline yaklaşık 53.87 kilometre mesafede kaydedildi. Depremin yerin 26.05 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
4.7 büyüklüğündeki deprem ise 55.47 km mesafede ve 16.17 km derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 13, 2026
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [55.47 km] Demre (Antalya)
Tarih:2026-04-13
Saat:08:48:34 TSİ
Enlem:35.78417 N
Boylam:30.25722 E
Derinlik:16.17 km
Detay:https://t.co/msH8k3myiK
