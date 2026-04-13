Jeopolitik Gerilim Piyasaları Vurdu: Petrol Fırladı Altın ve Gümüş Çakıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalarda yeni haftaya sert hareketlerle girildi. Petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkması ve doların güç kazanması, altın başta olmak üzere değerli metalleri baskı altına aldı. Artan jeopolitik gerilimler ve enflasyon endişeleri, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken altın fiyatları son bir haftanın en düşük seviyelerine geriledi.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz haftayı 94,25 dolar seviyesinde kapatan Brent petrol, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerden sonuç alınamamasıyla haftaya sert yükselişle başladı. Gün içinde 103,85 doları test eden petrol, sabah saatlerinde 102 dolar civarında dengelenmeye çalıştı. ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası kararı ise piyasalardaki tansiyonu daha da artırdı.

ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

Petrol ve dolar cephesindeki yükseliş, altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturdu. Gram altın güne 6.780 TL, ons altın ise 4.715 dolar seviyesinden başladı. Yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini ötelemesi ve artan enflasyon kaygıları, altının zayıf bir seyir izlemesine neden oldu. Geçtiğimiz hafta ateşkes beklentileri ve petroldeki düşüşle birlikte toparlanan altın, yeni haftada yeniden satış baskısıyla karşılaştı.

ALTINDA GÜN İÇİ HAREKETLİLİK

Ons altın gün içerisinde 4.732 dolar ile en yüksek, 4.644 dolar ile en düşük seviyeyi gördü. Sabah saatlerinde ise 4.711 dolar civarında işlem gördü. Gram altın tarafında ise gün içi en yüksek seviye 6.824 TL olurken, en düşük seviye 6.673 TL olarak kaydedildi. Sabah saatlerinde gram altın 6.777 TL seviyesinde dengelendi.

GÜMÜŞ DE DÜŞÜŞTEN NASİBİNİ ALDI

Sadece altın değil, diğer değerli metaller de satış baskısından etkilendi. Spot gümüş yüzde 2,2 değer kaybederek ons başına 74,23 dolara geriledi. Sabah saatlerinde ise 74,34 dolar seviyesinde işlem görmeye devam etti.

Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve jeopolitik riskler, yatırımcıların yön arayışını sürdürmesine neden olurken, gözler önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler ve merkez bankalarının atacağı adımlara çevrildi.

İŞTE 13 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı 4711 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 6777 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 11.078 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 22.158 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 46.395 TL seviyesinde.

Kaynak: Haber Merkezi