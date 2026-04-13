DMM’den 'Türkiye'den İsrail’e İşgal Tehdidi' İddialarına Yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı medya organları ve sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a atfen yer alan, “Türkiye’nin İsrail’e yönelik işgal tehdidinde bulunduğu” yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Bazı medya organları ve sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanımıza atfen yer alan, ‘Türkiye’nin İsrail’e yönelik işgal tehdidinde bulunduğu’ yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu paylaşımlardaki iddialar gerçeklerle örtüşmeyen ve bölgesel istikrara zarar vermeyi amaçlayan söylemlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti, asırlara sari devlet geleneği ve vizyonu gereği her zaman bölgemiz başta olmak üzere tüm coğrafyalarda kanın durması, sivillerin korunması ve kalıcı barışın tesisi için öncü bir rol üstlenmektedir. Bölgesel krizlerin ve anlaşmazlıkların çözümünde de her zaman uluslararası hukuku ve diplomasi kanallarını önceleyen ülkemiz, gerilimi tırmandıran değil, düşüren bir tutum sergilemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, herhangi bir ayrım gözetmeksizin bölge halklarının huzur, güven ve refah içinde yaşamasını öncelemektedir.

Türkiye’nin mücadelesini ve insani duruşunu çarpıtarak sunmaya çalışan manipülatif içeriklere itibar edilmemelidir. Ülkemiz, dün olduğu gibi bugün de bölgesinde adaletin, barışın ve sağduyunun sesi olmaya devam edecektir” ifadeleri yar aldı.

Kaynak: DHA

