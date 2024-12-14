Adliyeye Silahlı Saldırıda Yeni Detaylar: Tekerlekli Sandalyeyle İçeri Sokulan Silahın Gizemi Çözüldü

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanında 23 Eylül 2023'te yaşanan silahlı saldırıya ilişkin davanın 2'nci duruşmasının görüldüğü Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dün silahlı saldırı düzenlendi.

Düzenlenen saldırıda, davada tutuklu sanık olarak yargılan Mert Akça ile babası Köksal Akça hayatını kaybederken iki jandarma personeli ise ağır yaralandı. Saldırıda kullanılan silahın ise kurusıkıdan çevrilme olduğu belirlendi.

ADLİYEDE KURŞUN YAĞDIRDI

Müştekilerden olan ve 2023'teki silahlı kavga sonrası engelli kalan Tolga Ergün'ün (21) babası Kemal Ergün, oğlunun tekerlekli sandalyesinin altından çıkardığı tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'ya küfrederek 7-8 el ateş etti. Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu duruşma salonunda büyük panik meydana gelirken, kurşunların isabet ettiği baba-oğul kanlar içerisinde yere yığıldı.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ile Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut ise kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırının ardından adliye binası boşaltılırken, duruşmalar da ertelendi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

SALDIRI SİLAHI KURUSIKIDAN ÇEVRİLMİŞ

Duruşma salonunda yaşanan silahlı saldırı ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülürken, adliye binasındaki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün ve yakınlarının yanı sıra adliyede görevli bazı polis memurlarını da gözaltına aldı. İncelemede; Kemal Ergün'ün olayda kullandığı tabancayı, kurusıkıdan çevirdiği ortaya çıktı.

YARALI ASKERLERİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Bu arada silahlı saldırıda vücutlarına isabet eden kurşunlar ile ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü, Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut'un durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Öte yandan Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın cenazeleri, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Aziziye Camisi'nde kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA