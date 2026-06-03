Adliye Önünde Şüpheli Ölüm... Bankta Hareketsiz Bulundu

Antalya’da 57 yaşındaki Sadık Parlak, adliyedeki işlemlerinin ardından geldiği otobüs durağı yakınındaki bankta ölü bulundu. Parlak’ın ölüm nedeni, otopsiyle netlik kazanacak.

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Adliye Önünde Şüpheli Ölüm... Bankta Hareketsiz Bulundu
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Antalya'da saat 13.00 sıralarında Antalya Adliyesi önündeki otobüs durağındaki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu yakın noktadaki polis merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sadık Parlak'ın (57) nabzının atmadığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Parlak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Parlak'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Sadık Parlak'ın sabah saatlerinde Antalya Adliyesi'ne bir dosyası için geldiği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından durağa gelerek bir süre bankta uzandığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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