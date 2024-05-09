Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben'den ilk açıklama: İyiyim, sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum

Evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben'den ilk açıklama geldi. "Sağlımla ilgili endişe etmeyin" diyen Kalben, "Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm" dedi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında şarkıcı Kalben Sağdıç'ın Beyoğlu'ndaki evine operasyon düzenlemiş, adresteki aramada 3 parça halinde 15 gram skunk, 2 bin euro, 730 dolar ve 1500 lira ele geçirilmişti. Şüpheli Sağdıç, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kalben'in ilk ifadesinde ele geçirilen uyuşturucuyu satmadığını, kendisinin kullandığını söyledi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şarkıcı Kalben, hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

"KAMUOYUNU BU ŞEKİLDE OYALADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Ünlü şarkıcı, serbest bırakılmasının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Canlarım, müzik, edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım.. Sokaklarda, konserlerde, festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım.. Kah güzel kah acı günlerimizi paylaştıklarım... Umudundan, sevgisinden, dayanışmasından değer aldıklarım, destek aldıklarım.. Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Ben ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim, daha da iyi olacağım. Hep daha da iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum."

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