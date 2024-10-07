Adıyaman'da İsrail'e Yönelik Protesto Düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ve Besni ilçelerinde, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları protesto edildi.

Kahta ilçesinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan kalabalık 100. Yıl Parkı'nda toplandı.

Burada grup adına konuşan Esat Aktan, İsrail'in saldırılarını lanetlediklerini söyledi.

Dünyanın saldırılara sesiz kalmaması gerektiğini belirten Aktan, "Yüz yıldan fazladır Batı'nın işgali altında bulunan İslam coğrafyasında Filistinli kardeşlerimizin bir yıldır verdikleri destansı mücadeleyi selamlıyoruz." dedi.

Grup, kılınan gıyabi cenaze namazı ve yapılan duanın ardından dağıldı.

Besni ilçesinde sivil toplum kuruluşu platformları tarafından düzenlenen yürüyüş, Atatürk Caddesi üzerinden Hükümet Konağı önüne kadar sürdü.

Burada grup adına konuşan Mahmut Erdoğan, tüm insanlığın İsrail barbarlığına şahitlik ettiğini ifade etti.

Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA