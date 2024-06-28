Adıyaman'da iş cinayeti! Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Göçeri köyünde bir inşaatta çalışan 42 yaşındaki Yunus Taşkın, elektrik akımına kapıldı.

Akıma kapılarak ağır yaralanan Taşkın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Göçeri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yunus Taşkın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yunus Taşkın’ın cenazesi daha sonra Kahta ilçe Devlet Hastanesi Morguna sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA