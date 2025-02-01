Adıyaman'da İş Cinayeti: Akıma Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da İş Cinayeti: Akıma Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Adıyaman merkez İndere bölgesinde yapımı devam eden konutlarda çalışan Rıfat Leba, elektrik akımına kapıldı. Burada ağır yaralanan Fırat Leba, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Rıfat Leba, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Leba'nın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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