Cumhurbaşkanı İmzaladı: Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Hayvancılık bakanlığı ile bazı resmi kuurm ve kuruluşlarda yapılan görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş görevden alındı yerine Bahameddin Karaköse atandı.

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına Fuat Uzun ve İlker Şadi İşleyen atandı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürü Oğuzhan Ayrancı görevden alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri Bahri Horasan, Bünyamin Işık, Cenk Selahattin Celep, Göktuğ Yücetürk, İlyas Aslan, Mehmet Ali Yaprak ve Merve Yılmazsoy Coşkun görevden alındı. Vergi Müfettişliğine Murat Seyfi atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörlüğüne Ali Rıza Akın atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan görevden alındı.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere Emre Elmalı, İlkant Karacaoğlu ve Selami Şahin atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğine Mustafa Sönmez atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Müfettişleri Ayhan Gacar, Gökhan Kırdı, Sezgi Alpaslan, Zeynep Güner, Hilmi Gül ve Tevfik Tulum Başmüfettişliklere atandı.

Kaynak: Haber Merkezi