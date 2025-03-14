Adıyaman’da Araması Olan 17 Kişi Yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince çeşitli suçlardan dolayı aranan şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman’da Araması Olan 17 Kişi Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 33 ekip, 87 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında bin 591 kişiye GBT yapıldı.

Adıyaman’da Araması Olan 17 Kişi Yakalandı - Resim : 1

Denetimlerde, dolandırıcılık, hırsızlık, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma, tehdit gibi çeşitli suçlardan aranan; toplam 17 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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