Gelecek Partili İsimden 'Yasa Dışı Bahisle Mücadele' Çıkışı

Türkiye’de son dönemde yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında operasyonlarda artış yaşanırken, son olarak düzenlenen operasyonda Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork da gözaltına alındı.

Erkan Kork’un sahibi olduğu olduğu Flash TV, Pozitifbank ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da aralarında bulunduğu birçok şirkete el konulurken, operasyonun yasadışı bahis ve finans akışını sağlayan elektronik para şirketlerine yönelik kapsamlı bir çalışmanın parçası olduğu kaydedildi.

Gelecek Parti Denizli milletvekili Sema Silkin Ün, operasyonun ardından sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, süredir yasa dışı bahisle mücadelenin önündeki en büyük engelin elektronik para şirketleri olduğunu vurguladığını hatırlattı.

Silkin Ün paylaşımında, “Sorunu gördüm, muhatapları dinledim çözümü söyledim. Meclisten defalarca çağrı yaptım, bakanlıklara soru önergeleri verdim. Yasadışı bahsi bitirmek istiyorsanız çekin şu ELEKTRONİK PARA ŞİRKETLERİNİN fişini dedim. Doğru hamle nihayet geldi ama yetmez! Devamının gelmesi için takipçisi olmaya devam edeceğim” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi