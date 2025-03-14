Gelecek Partili İsimden 'Yasa Dışı Bahisle Mücadele' Çıkışı

Gelecek Partili Sema Silkin Ün, yasa dışı bahisle mücadelede en önemli sorunun elektronik para şirketleri olduğunu söyledi.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
Son Güncelleme:
Gelecek Partili İsimden 'Yasa Dışı Bahisle Mücadele' Çıkışı

Türkiye’de son dönemde yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında operasyonlarda artış yaşanırken, son olarak düzenlenen operasyonda Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork da gözaltına alındı.

Erkan Kork’un sahibi olduğu olduğu Flash TV, Pozitifbank ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da aralarında bulunduğu birçok şirkete el konulurken, operasyonun yasadışı bahis ve finans akışını sağlayan elektronik para şirketlerine yönelik kapsamlı bir çalışmanın parçası olduğu kaydedildi.

Gelecek Parti Denizli milletvekili Sema Silkin Ün, operasyonun ardından sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, süredir yasa dışı bahisle mücadelenin önündeki en büyük engelin elektronik para şirketleri olduğunu vurguladığını hatırlattı.

Silkin Ün paylaşımında, “Sorunu gördüm, muhatapları dinledim çözümü söyledim. Meclisten defalarca çağrı yaptım, bakanlıklara soru önergeleri verdim. Yasadışı bahsi bitirmek istiyorsanız çekin şu ELEKTRONİK PARA ŞİRKETLERİNİN fişini dedim. Doğru hamle nihayet geldi ama yetmez! Devamının gelmesi için takipçisi olmaya devam edeceğim” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gelecek Partisi yasa dışı bahis
Son Güncelleme:
İstanbul’un Havası En Kirli İlçeleri Belli Oldu: Öğrenen Taşınıp Kaçacak! Resmen Zehir Soluyorlar İstanbul’un Havası En Kirli İlçeleri Belli Oldu: Öğrenen Taşınıp Kaçacak! Resmen Zehir Soluyorlar
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in Emniyetteki İfadesi Ortaya Çıktı Eski Sarıyer Belediye Başkanı'nın İfadesi Ortaya Çıktı
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de Aralarında Olduğu 26 Kişiye Tutuklama Talebi Şükrü Genç Dahil 26 Kişiye Tutuklama Talebi
Telefonunuza Uygulama İndirirken Dikkat: Casus Yazılım Tehlikesi Ortaya Çıktı! Her Şeyiniz Elinizden Gidebilir Telefonunuza Uygulama İndirirken Dikkat: Casus Yazılım Tehlikesi Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı
Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek
Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın
Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek
Gram Altında 4500 Lira Depremi! İslam Memiş Tarih Verdi, Altın Fiyatlarında Büyük Rekor Olacak Gram Altında 4500 Lira Depremi! İslam Memiş Tarih Verdi, Altın Fiyatlarında Büyük Rekor Olacak