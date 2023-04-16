Adanalılar acılı şalgamdan dondurma üretti

Şalgam denilince akla ilk gelen şehir Adana’da bir dondurmacı, acılı şalgamdan dondurma üretti. Şalgamdan üretilen dondurma yoğun ilgi gördü.

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Adanalılar acılı şalgamdan dondurma üretti

Kebabın başkenti Adana’da şalgam, sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Adanalılar başta kebap olmak üzere birçok yemeğin yanında şalgam tüketiyor.

3 kuşak dondurmacı olan bir aileden gelen Erhan Osmanoğlu (56), onlarca meyve ve aromada dondurma üretimi yapıyor. Osmanoğlu, süt, şeker ve salebi karıştırarak ürettiği dondurmayı bu kez de acılı şalgam ile harmanladı.

Acılı şalgamlı dondurma, tadı ve görselliğiyle hem gözleri hem damakları şenlendiriyor. Topu 20 liradan satılan dondurma, Adanalılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

"YOĞUN BİR ŞEKİLDE ACILI ŞALGAMLI DONDURMA SATIYORUZ"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Erhan Osmanoğlu, “44 değişik çeşit dondurmamız var. Adana’nın milli içeceği şalgam olduğu için bunu dondurma haline getirmeyi düşündük. Acıyla tatlıyı sentezledik. İnanılmaz bir tat çıktı ortaya. Dondurma inanılmaz bir beğeni alıyor. Bu Türkiye ve dünyada ilk. Müşteriler ilk olarak garipsiyorlar ama tadına bakanlar çok beğeniyor. Yoğun bir şekilde acılı şalgamlı dondurma satıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dondurma yiyen bir genç, “Hiç yemediğim tarzda bir dondurma ve herkese tavsiye ederim. Çok güzeldi” diye konuştu.

Dondurma yiyen genç kız ise tadının farklı olduğunu ancak çok beğendiğini söyledi.

 

Kaynak: İHA

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