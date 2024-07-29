Adana'da Uyuşturucu Partisine Polis Baskını!

Adana'da polis ekipleri uyuşturucu madde satışı yapıldığı değerlendirilen bir adrese baskın düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Adana'da Uyuşturucu Partisine Polis Baskını!

Adana'da Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toros Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese giden polis, A.Y. (30) isimli kadın ile E.Ö. (47), C.Y. (47), Ş.G. (37) ve Ş.H.’yi (31) evde uyuşturucu partisi yaparken yakaladı. Şüphelilere üst araması yapan ekipler, E.Ö.’den 1,3 gram bonzai, C.Y.’den 3,2 gram metamfetamin, S.H.’den 3,9 gram bonzai ve Ş.G.’den de 1,6 gram metamfetamin ele geçirdi. Evin farklı bölümlerinde ise bir ruhsatsız tabanca ile 10 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1’i kadın 5 şüpheli, sorgulanmak üzere Fatih Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Ele geçirilen tabanca ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

Kaynak: DHA

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