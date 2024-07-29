Gaziantep'te Boya Fabrikası Cayır Cayır Yandı

Gaziantep'te bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangında çevredeki 2 iş yeri ile 2 otomobil zarar gördü. Alevler 1 saatlik çalışma ile söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Gaziantep'te Boya Fabrikası Cayır Cayır Yandı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Körkün Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında, sabah saatlerinde duman çıktığı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, işçiler de fabrikadaki boya ve tiner varillerini dışarıya çıkarmaya çalıştı. Bu sırada fabrikadan dışarıya alevle akan boya, çevredeki 2 iş yeri ile 2 otomobile zarar verdi. Müdahale sırasında dumandan etkilenen 1 işçi de hastaneye kaldırıldı.

'ALEV SIVI ŞEKLİNDE AKTI'

Yangında çalıştığı iş yerine ait otomobil zarar gören Nurettin Bulduk, alevlerin sıvı şeklinde akarak geldiğini ve park halindeki araca zarar verdiğini söyledi. Bulduk, panikle makineleri durduklarını belirterek, "Bir anda yangını fark ettik ve makineleri durdurmamız istendi. Yangın ile alevler, boyalar ile beraber akıyordu. Yangında yakında bulunan 2 iş yeri de hasar gördü. Benim aracım da park halindeydi, o da ciddi zarar gördü" dedi. Alevler 1 saatlik çalışma ile söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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