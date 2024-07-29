Adana'da Orman Yangını!

Adana'nın Kozan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Son Güncelleme:
Adana'da Orman Yangını!

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 3 helikopter, 2 uçak, 50 arasöz ve su tankı, 5 iş makinası ile çok sayıda personel yönlendirildi.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde başlayan bir yangın. Ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan da müdahale devam ediyor." dedi.

Arslanköylü, yangın nedeniyle tedbir amaçlı bazı evlerin boşaltıldığını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler
Adana Orman yangınları
Son Güncelleme:
Murat Kurum, Kendisine Soru Soran Emekliye Yardım Kartı Uzattı Murat Kurum, Kendisine Soru Soran Emekliye Yardım Kartı Uzattı
İşte Bu Yüzden Çamaşır Makinesinin Ağzını Açık Bırakmamalısınız İşte Bu Yüzden Çamaşır Makinesinin Ağzını Açık Bırakmamalısınız
Etrafa Ateş Açan Şahıs Ekipleri Alarma Geçirdi Etrafa Ateş Açan Şahıs Ekipleri Alarma Geçirdi
Kokusuz Taze Fasulye Saklamanın Yolu : Böyle Saklarsanız Asla Bozulmuyorlar Kokusuz Taze Fasulye Saklamanın Yolu : Böyle Saklarsanız Asla Bozulmuyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Tüysüz İstanbul Dahil 4 Şehir İçin Uyardı! 'Büyük Deprem Yaklaşıyor' Prof. Tüysüz İstanbul Dahil 4 Şehir İçin Uyardı!
Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsüyle Kamyon Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var Yolcu Otobüsüyle Kamyon Çarpıştı!
İnterpol Kırmızı Bültenle Aranan Üç Kişi Yakalandı İnterpol Kırmızı Bültenle Aranan Üç Kişi Yakalandı
Arızalanan Teknede Önce Yangın Sonra Patlama! Denize Atlayarak Kurtuldular Arızalanan Teknede Önce Yangın Sonra Patlama!
Meteoroloji'den Uyarı! Kavurucu Sıcaklar Geri Dönüyor Kavurucu Sıcaklar Geri Dönüyor