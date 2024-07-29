Murat Kurum, Kendisine Soru Soran Emekliye Yardım Kartı Uzattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zam farkının ne zaman yatırılacağını soran emekli kadına yardım kartı vermeye çalıştı.

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Murat Kurum, Kendisine Soru Soran Emekliye Yardım Kartı Uzattı

Rize’de dul ve yaşlı aylığıyla geçindiğini ifade eden Ayşe Yüksel adında bir kadın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a zam farkının ne zaman yatacağını sordu.

Kurum danışmanına sorarak “Daha geçmedi Meclis’ten, geçince yatıracaklar” diye yanıt verdi.

Kurum, Yüksel’e ‘nakit para’ yerine geçen yardım kartı vermeye çalıştı. Yüksel ise “İhtiyacım yok” diyerek reddetti.

Kaynak: ANKA

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