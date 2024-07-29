Etrafa Ateş Açan Şahıs Ekipleri Alarma Geçirdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde elindeki tabancayla etrafa rastgele ateş açan şahıs, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla ikna edilirken olayda yaralanan olmadı.

Etrafa Ateş Açan Şahıs Ekipleri Alarma Geçirdi

Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı mahallesi Babayiğit sokak üzerinde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen R.Ö. isimli şahıs, tabancayla etrafa rastgele ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak R.Ö.’yü ikna etmeye çalıştı. R.Ö. ise rasgele ateş açmaya devam etti. Uzun süren uğraşlara rağmen R.Ö. ikna olmayınca bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Zaman zaman tabancayı kafasına dayayan R.Ö. korku dolu anlar yaşanmasına neden olurken, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ikna edilerek kontrol altına alındı.

R.Ö. işlemler için emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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