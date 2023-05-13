Adana'da ölüm teğet geçti!

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iddiaya göre, Mehmet Yönel (21) arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda beklemeye başladı.

Bu sırada çevreden biri silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir mermi Yönel’in kafasını sıyırıp geçti. Yönel, korkuyla yere düşüp kafasını tutmaya başladı. Ardından Yönel, özel bir hastaneye kaldırıldı.

TABURCU EDİLDİ

Sağlık durumu iyi olan Yönel, hastaneden taburcu edildi. Polis olaydan sonra yaptığı çalışmada saldırıyı S.D.’nin yaptığını belirledi. Kız meselesi yüzünden olayın yaşandığı ileri sürüldü.

POLİSİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Şüpheli S.D'nin yakalanması için polisin çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem