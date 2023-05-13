Ali Yeşildağ'ın iddiaları üzerine 13 isim hakkında harekete geçildi: 'Mutlaka yargılanacaklar'

Türk Medya Grubu’nun sahibi Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ, çektiği ikinci videoda eski Tarım Bakanı Mehdi Eker’le birlikte şirket kurdukları iddiasında bulundu. Yeşildağ’ın iddiasına göre 2009 yılında tarımsal kalkınma için Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye 3.5 milyar dolar fon aktarıldı. Bu fonla bölünen araziler birleştirilerek büyük tarım alanları kurulacaktı. Ancak bunun yerine 8 şirket kuruldu. Eker bu şirketlerin yüzde 50 ortağı oldu.

Yeşildağ üçüncü videosunda ise Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte İstanbul Boğazı’nda bulunan en değerli araziye nasıl çöktüklerini anlattı. Yeşildağ’ın iddialarının ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti.

13 İSME SUÇ DUYURUSU

HKP avukatları; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Tarım Bakanı Mehdi Eker, Eker’in özel kalem müdürü Selami Günay, Eker’in yeğeni Faruk Sümer, İşadamı Ziya Hacıalioğlu, Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan, AKP milletvekili Ali İhsan Arslan, Tayyip Erdoğan’ın eniştesi Ziya İlgen, Recep Kaya, Tahsin Kaya, Fatih Kaya, Hasan Yeşildağ ve Ali Yeşildağ hakkında Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iki ayrı suç duyurusunda bulundu.

5 SUÇLAMA

HKP avukatları tarafından başsavcılıklara verilen dilekçelerde yer alan isimlerin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet”, “nüfuz ticareti”, “görevi kötüye kullanma” suçlarını işledikleri belirtildi. Söz konusu isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

“MUTLAKA YARGILANACAKLAR”

Yeşildağ’ın 2'nci ve 3’üncü videolarıyla ilgili iki ayrı suç duyurusunda bulunduklarını belirten HKP MYK üyesi Adnan Okur, “Bakalım AKP’giller ve Reisi lüpledikleri bu kadar malı mülkü, parayı sırtlayıp götürebilecekler mi? Ama şuna kesinlikle inanıyoruz: Nereye giderlerse gitsinler, nereye çıkarlarsa çıksınlar, sonunda mutlaka gücünü hukuktan ve vicdanlarından alan hakim ve savcılar tarafından bağımsız mahkemelerde yargılanacaklar” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem