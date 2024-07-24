Adana'da Motosiklet Sürücülerine Yakın Takip! Saat Başı Ceza Kesiliyor

Adana'da motosikletlilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 1 ay içerisinde 8 bin 662 sürücüye cezai işlem uygulandı. Yapılan kontrollerde abart egzoz kullanan, evrakları eksik olan 410 motosiklet trafikten men edildi.

Son Güncelleme:
Adana'da Motosiklet Sürücülerine Yakın Takip! Saat Başı Ceza Kesiliyor

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, trafik kurallarına uymayarak sokaklarda yarışan, abart egzoz kullanan ve diğer sürücüleri tehlikeye atan motosikletli sürücülere yönelik gelen şikayetlerin ardından şehrin birçok noktasında uygulama başlatıldı.

Kentte 30 gün boyunca kurallara uymayan motosikletlere yönelik yapılan çalışmada adeta sürücülere ceza yağdı. Trafik polisleri bir ay içerisinde 226 bin 604 motosikleti kontrol etti.

SAATTE 12 SÜRÜCÜYE CEZA

Trafik ekipleri yaptıkları kontroller sırasında "kask takmayan, abart egzoz kullanan, ehliyeti olmayan, trafiği tehlikeye atan" sürücüleri durdurdu. Polis denetimlerde saatte 12 sürücüye cezai işlem uyguladı. Polis bir ay içinde toplamda 8 bin 662 sürücüye para cezası uyguladı. Yapılan kontrollerde abart egzoz kullanan, evrakları eksik olan 410 motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana
Son Güncelleme:
81 İldeki ATM Sistemlerinde Yeni Değişiklik! Birçok Kişi Para Çekerken Fark Etti 81 İldeki ATM Sistemlerinde Yeni Değişiklik! Birçok Kişi Para Çekerken Fark Etti
Eski AKP'li Belediyeden Sosyal Medya Fişlemesi! Personele ‘Beğeni-Retweet’ Raporu Tutmuşlar Eski AKP'li Belediyeden Sosyal Medya Fişlemesi!
Gizli Tanık Sertçelik İfadesini Değiştirdi: 'Siyasetçilerle İlgili Gizli Bilgilere Sahibim' 'Siyasetçilerle İlgili Gizli Bilgilere Sahibim'
İşini İnternet Üzerinden Yapanların Akın Akın Gittiği Ülke! Türkiye'den Birçok Kişi Gitti İşini İnternet Üzerinden Yapanların Akın Akın Gittiği Ülke! Türkiye'den Birçok Kişi Gitti
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji Uyardı! İstanbul Dahil 24 İlde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor Çok Kuvvetli Geliyor, Şemsiyesiz Çıkmayın!
İstanbul'da Zincirleme Facia! 10 Araç Birbirine Girdi, Yaralılar var İstanbul'da Zincirleme Facia
Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı: Adı Değiştirilecek Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı
AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti
Her An Deprem Olabilir! Naci Görür 'En Korktuğumuz Yer' Deyip Uyardı 'Tehlike Kapıda, Her An Deprem Olabilir!