Adana'da 20 Yaşındaki Genç, 9. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde 9 katlı bir binanın en üst katındaki dairede oturan 20 yaşındaki Ferhan K., pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Kas hastası olduğu öğrenilen genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferhan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: AA