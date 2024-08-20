Antalya'daki Tartışma Cinayetle Bitti! Başkan Yardımcısı, MHP'li Meclis Üyesini Vurdu

Antalya’nın Serik ilçesinde bir düğünde meydana gelen olayda Serik Belediye eski MHP Meclis Üyesi Hasan Ali Tuncer, yaşanan tartışma sonunda Eski Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım tarafından öldürüldü.

Aralarında uzun süredir husumet olan ve geçtiğimiz bayram aralarında gerginlik yaşanan Ziya Yıldırım ile Hasan Ali Tuncer bu akşam düzenlenen kır düğünde karşılaşınca bilinmeyen bir nedenle tansiyon yükseldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu sinirlerine hakim olamayan Ziya Yıldırım, yanında getirdiği tabanca ile eski belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer’e 3 el ateş ederek yaraladı.

Eski Belediy e Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım

Olay sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yüksek inşaat mühendisi Tuncer, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Eskiden öğretmen olan ve geçen dönem belediye başkan yardımcılığı yapan Ziya Yıldırım, yakalanarak gözaltına alındı. Tuncer’in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.