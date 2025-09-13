Adalet Nöbetinde 36. Gün! Adana’dan Yola Çıkan CHP’li Gençler İstanbul’da

Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görevden uzaklaştırılan CHP’li belediye başkanlarına destek olmak amacıyla yürüyüşe çıkan CHP’li gençler, İstanbul’dan seslendi. Gençler “Bu adalet yürüyüşüyle gurur duyuyoruz. Bu mücadele, siyasi operasyonlara, yargı baskısına ve hukuksuzluğa karşı bir duruştur” dedi.

Adalet Nöbetinde 36. Gün! Adana’dan Yola Çıkan CHP’li Gençler İstanbul’da
Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görevden uzaklaştırılan CHP’li belediye başkanlarına destek olmak amacıyla Adana’dan yola çıkan CHP’li gençler, 36 gün süren yürüyüşlerinin ardından İstanbul’a ulaştı.

"Adana’dan Silivri’ye Özgürlük Yürüyüşü" kapsamında İstanbul’a varan CHP Adana Gençlik Kolları üyeleri, Tuzla Marina’da CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri tarafından karşılandı.

“GURUR DUYUYORUZ”

Karşılama töreninde konuşan CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, yürüyüşün sadece fiziksel değil, aynı zamanda bir demokrasi mücadelesi olduğunun altını çizdi. Kara, "Adana Gençlik Örgütü'nün başlattığı bu adalet yürüyüşüyle gurur duyuyoruz. Bu mücadele, siyasi operasyonlara, yargı baskısına ve hukuksuzluğa karşı bir duruştur” dedi.

‘SİYASİ OPERASYON’ VURGUSU

Kara, sabah saatlerinde Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve 45 çalışma arkadaşının gözaltına alındığını hatırlatarak, bu sürecin bir "siyasi operasyon" olduğunu savundu. CHP’li gençler, yargı yoluyla siyasetin şekillendirilmeye çalışıldığını ifade ederek, geri adım atmayacaklarını belirtti.

Yapılan basın açıklamasının ardından CHP Adana ve İstanbul Gençlik Kolları üyeleri birlikte Tuzla sahilinde yürüyüş gerçekleştirdi.

