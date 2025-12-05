Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Futbolda Bahis ve Şike Operasyonu Açıklaması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon’da katıldığı Of Adliyesi Temel Atma töreni sonrası, gazetecilerin sorusu üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticilerinin gözaltına alındığı ‘futbolda bahis’ soruşturmasına ilişkin konuştu.

"HEP BERABER SORUŞTURMANIN SEYRİNİ TAKİP EDECEĞİZ"

Bakan Tunç, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın sürdüğü soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen işlemler. Burada yargımız, Cumhuriyet başsavcılıklarımız bu konulardaki suç ihbarlarını dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlatıp devam ettiriyorlar. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz. Bu konuda başsavcılıklarımızdan açıklamalar önümüzdeki süreçte yapılır” ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN ADLİ EMANETLERLE İLGİLİ DENETİM SÜRECİ BAŞLATTIK"

Bakan Tunç, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde ortaya çıkan adli emanet bürolarındaki zimmet olaylarına ilişkin ise “Büyükçekmece ve Adalar’da bir sorun oldu. Bununla ilgili gerekli soruşturmalarımızı başlattık. Tutuklama kararları da var. Konu bütün detaylarıyla inceleniyor. Bu konuda Türkiye genelindeki bütün adli emanetlerle ilgili denetim süreci başlattık” açıklamasında bulundu.

