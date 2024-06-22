Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hakkında suç duyurusu!

Sosyal medya fenomeni Asrın Tok ile yaptığı şeriat tartışması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tema hakkında yakalama kararı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yer6 adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriğinde Peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan, paylaşımın yapılmasının ardından derhal 16.06.2024 tarihinde resen soruşturma başlatılmış olup, şüpheli Diamant Tema’nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

YILMAZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Laiklik Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Anayasa'nın laiklik ilkesine savaş açan siyasi iktidar ve sözcülerinin yargı aygıtını da sopa olarak kullandıkları belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz günlerde, bir dinsel öğretiyi Anayasa’dan doğan özgürlük hakkına dayanarak tartışan Diamond Tema isimli yurttaşımız, Anayasa’ya ve yasalara aykırı bir biçimde Taliban’ı överek, karma eğitimi hedef alan, reşit olmayan kız çocuklarıyla evlenilebileceğini savunan, şeri hukuk propagandası yapan muhatabının iddialarına laikliğe ve laik hukuka dayanarak cevap vermiştir.

Anayasa’ya aykırı bir biçimde şeriat çağrısı yapan Cumhuriyet ve laiklik düşmanı 'muhatap'a karşı herhangi bir işlem yapılmazken, bu aykırılığa işaret eden Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Laiklik karşıtı gerici çevrelerin Diamond Tema aleyhindeki linç kampanyasının sözcülüğünü üstelenen Yılmaz Tunç ise Adalet Bakanı unvanını kötüye kullanmakla kalmayıp kesin bir dille yargı makamlarına talimat vermiştir. Kendi dini inancını dayatarak bunun cezai bir sonuca ulaşmasını isteyen bakan, ifadeleriyle hem Anayasa’nın laiklik ilkesini bir kez daha ihlal etmiş, hem de Türk Ceza Kanununda düzenlenen Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs ve Yargı Görevi Yapanı Etkilemeye Teşebbüs suçlarını işlemiştir.

Açıktır ki bu tutum, 'Herkes haddini bilecek. Burası Türk İslam ülkesi' diyerek adeta linç çağrısı yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye, Diyarbakır’da dans eden gruba saldıranlara, Kocaeli’de 'Milli manevi değerlere' aykırılık gerekçesiyle kıyafetleri nedeniyle öğrencileri mezuniyet törenine almayanlara, toplu taşıma aracında bir çifte el ele tutuştukları için saldıranlara alan açmakta, nasıl bir toplumsal yapı hedeflendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenlerle Laiklik Meclisi, sözcüleri aracılığıyla Yılmaz Tunç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur."

Kaynak: Gerçek Gündem