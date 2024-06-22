Rize’nin iki ilçesinde 2 kişi boğularak hayatını kaybetti

İlk boğulma vakası Rize’nin Pazar ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gürcistan uyruklu olan Avtandil Tavartkiladze (45) serinlemek üzere denize girdi. Denize giren Tavartkiladze, bir süre sonra akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı servisine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine AFAD, sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekiplerince Tavartkiladze, kıyıya çıkarıldı. Kıyıya çıkarılan Tavartkiladze, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İKİNCİ BOĞULMA VAKASI ARDEŞEN'DE

İkinci boğulma vakası ise Ardeşen ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gürcistan uyruklu olan Alvarce Tavatgadze (50) serinlemek üzere denize girdi. Denize giren Tavatgadze, bir süre sonra hareketsiz bir biçimde suyun üzerinde kaldı. Suyun üzerinde hareketsiz olarak sürüklenen Tavatgadze’yi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı servisine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerince Tavatgadze, kıyıya çıkarıldı. Kıyıya çıkarılan Tavatgadze, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Avtandil Tavartkiladze’nin cenazesi Kaçkar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, hayatını kaybeden Tavatgadze ise Rize Adli Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA