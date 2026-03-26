Adalet Bakanı Akın Gürlek Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Beraberindeki Heyet ile Görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, makamında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağkan ve heyetiyle Bakanlık'ta görüştüğünü belirtti.

YAKIN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Savunma makamının temsilcisi olan avukatların ihtiyaçlarını ve beklentilerini ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığı olarak, Türkiye Barolar Birliği ile yakın işbirliği içinde adalet camiamızın taleplerini karşılamaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Başkan ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA