Adalet Bakanı açıkladı: Başsavcının rüşvet dilekçesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç, Başsavcı Uçar'ın, HSK'ye yazdığı 'İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki rüşvet çarkı' dilekçesiyle ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve HSK'nin müfettiş görevlendirdiğini açıkladı.

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Adalet Bakanı açıkladı: Başsavcının rüşvet dilekçesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bazı hakimlerin rüşvet aldığı; iş takibi, aracılık ve usulsüzlük yaptığına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) yazdığı dilekçenin yankıları sürüyor.

Birgün'den Timur Soykan'ın haberiyle gündeme gelen dilekçe ve iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK'ye gönderilen ihbar dilekçesindeki iddialarla ilgili kurul tarafından müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Hakimler ve Savcılar Kuruluna gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili olarak HSK ilgili dairesince gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, verilen inceleme ve soruşturma izni üzerine HSK Teftiş Kurulunca müfettiş görevlendirilmiştir.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa ve mevzuatımızdan aldığı yetki ile bahse konu iddiaları titizlikle araştıracak, yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda gerekli işlem tesis edilecektir. Somut delillerle ortaya konulan ve suç teşkil eden hiçbir iş ve eylem karşılıksız kalmayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Bakan Tunç, "ihbar dilekçesiyle gündeme getirilen bazı iddialarla ilgili genelleme yapıp adaletin tecellisi için fedakarca çalışan yargı teşkilatının tüm mensuplarını töhmet altında bırakacak ve adalete güveni zedeleyecek açıklamalar ve yorumlardan kaçınılması gerektiğini" vurgulayarak, "İster yargı içinden, ister dışından yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili olarak yanlış tutum ve davranışlara tevessül edenlere asla müsaade edilmeyecektir." dedi.

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Yılmaz Tunç
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