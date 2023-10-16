Naci Görür, Maraş depremi sonrası Savrun fayına dikkat çekti
Kahramanmaraş, Göksun'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem Savrun Fay zonunda. Çardak Fayı üzerindeki büyük Kahramanmaraş depreminden sonra bu fay üzerinde görece depremler arttı" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş'ta saat 14.51'de gerçekleşen depreme ilişkin ayrıntılar belli oldu. Göksun ilçesindeki depremin büyüklüğü ilk başta 4.2 olarak açıklanırken daha sonra büyüklük 4.1 olarak güncellendi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 5 km olarak paylaştı.
Prof. Dr. Naci Görür de depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Görür, Savrun fay zonuna dikkat çekerek, 'K.Maraş, Göksun-Küçükçamurlu’da 4,2 deprem oldu. Deprem Savrun Fay zonunda. Çardak Fayı üzerindeki büyük K. Maraş depreminden sonra bu fay üzerinde görece depremler arttı. Sevgiyle' açıklamasında bulundu.