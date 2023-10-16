Naci Görür, Maraş depremi sonrası Savrun fayına dikkat çekti

Kahramanmaraş, Göksun'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem Savrun Fay zonunda. Çardak Fayı üzerindeki büyük Kahramanmaraş depreminden sonra bu fay üzerinde görece depremler arttı" ifadelerini kullandı.

Naci Görür, Maraş depremi sonrası Savrun fayına dikkat çekti

Kahramanmaraş'ta saat 14.51'de gerçekleşen depreme ilişkin ayrıntılar belli oldu. Göksun ilçesindeki depremin büyüklüğü ilk başta 4.2 olarak açıklanırken daha sonra büyüklük 4.1 olarak güncellendi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 5 km olarak paylaştı.

Prof. Dr. Naci Görür de depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Görür, Savrun fay zonuna dikkat çekerek, 'K.Maraş, Göksun-Küçükçamurlu’da 4,2 deprem oldu. Deprem Savrun Fay zonunda. Çardak Fayı üzerindeki büyük K. Maraş depreminden sonra bu fay üzerinde görece depremler arttı. Sevgiyle' açıklamasında bulundu.

Etiketler
Deprem Naci Görür
Erimeyen küflenmeyen salatalık turşusunun püf noktası! Ustaların lezzet sırrıymış Erimeyen küflenmeyen salatalık turşusunun püf noktası! Ustaların lezzet sırrıymış
Guardian, Netanyahu çizimi nedeniyle 42 yıllık karikatüristini kovdu Guardian, Netanyahu çizimi nedeniyle 42 yıllık karikatüristini kovdu
TRT1 Teşkilat hayranları çok üzgün! Ne zaman ekrana geleceği merak ediliyordu TRT1 Teşkilat hayranları çok üzgün! Ne zaman ekrana geleceği merak ediliyordu
Cumhurbaşkanlığı’nın 2053 hedefleri: Tek para dijital TL olacak, yoksulluk tamamen ortadan kalkacak Tek para dijital TL olacak, yoksulluk tamamen ortadan kalkacak
ÇOK OKUNANLAR
SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha Emekli ikramiyesinde bir darbe daha
Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Miras kalan tarlası olanlar dikkat Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Miras kalan tarlası olanlar dikkat
WhatsApp'ta yabancı numaralardan gelen 'merhaba' mesajlarının perde arkası: Yanıt verirseniz bakın ne oluyor... WhatsApp'ta yabancı numaralardan gelen 'merhaba' mesajlarının perde arkası
Bir alkol grubuna daha zam geldi: İşte zamlı fiyatlar Bir alkol grubuna daha zam geldi
Asal Araştırma'dan genel seçim anketi: İşte partilerin oy oranları Asal Araştırma'dan genel seçim anketi