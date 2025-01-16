Abdullan Zeydan'ın Yargılandığı Davada Yeni Gelişme

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yargılandığı ve hakkında toplamda 8 yıl hapis cezasının talep edildiği dava, 30 Ocak tarihine ertelendi.

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Abdullan Zeydan'ın Yargılandığı Davada Yeni Gelişme

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "Basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

Sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamayan Zeydan'ı, avukatı Mahsuni Karaman temsil etti. Mahkeme, "Terör örgütüne yardım etmek" suçundan 5 yıl, "Basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası talep edilen Zeydan’ın savunmasının alınması için duruşmayı erteledi. Savunmanın ardından davada nihai kararın açıklanması bekleniyor.

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Kaynak: DHA

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