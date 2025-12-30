ABD’den Vatandaşlarına Türkiye Uyarısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’de yaşayan veya Türkiye’ye seyahat eden ABD vatandaşlarına yönelik yeni bir bilgilendirme yayımladı. Açıklamada, ülkedeki deprem riski hatırlatılarak olası sarsıntılarda nasıl hareket edilmesi gerektiğine ilişkin ayrıntılı öneriler paylaşıldı.

DEPREM SIRASINDA NASIL HAREKET EDİLMELİ?

Büyükelçilik duyurusunda, deprem anında içeride bulunanların dışarı çıkmanın güvenli olduğundan emin olmadıkça bina içinde kalmaları gerektiği vurgulandı. “Çök- Kapan-Tutun” yöntemi hatırlatılarak, baş ve boyun bölgesinin korunması, sağlam bir masanın altına girilmesi ve mümkün olduğunca az hareket edilmesi istendi. Asansörlerin kullanılmaması ve gaz kokusu alınması halinde ortamın derhâl terk edilmesi gerektiği ifade edildi.

DIŞARIDA OLANLARA AÇIK ALAN ÖNERİSİ

Sarsıntı sırasında dışarıda bulunanların ise binalardan, elektrik hatlarından, ağaçlardan ve sokak lambalarından uzak açık alanlara yönelmeleri tavsiye edildi. Araç kullanıldığı sırada güvenli bir noktada durulması, köprü ve üst geçitlerden uzak durulması gerektiği belirtildi.

ARTÇILARA KARŞI DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada artçı depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulanarak, her sarsıntıda yeniden “çök, kapan, tutun” hareketinin uygulanması istendi. Yolların zarar görebileceği ve havalimanlarına ulaşımda aksama yaşanabileceğine de dikkat çekildi.

ACİL DURUM HAZIRLIĞI VE KAYIT ÖNERİSİ

ABD vatandaşlarına birkaç gün yetecek şekilde güvenli bir yerde barınmaya hazır olmaları, beklenmedik giderler için seyahat sigortası yaptırmaları önerildi. Ayrıca güncel güvenlik uyarılarından haberdar olabilmek için Akıllı Yolcu Kayıt Programı’na (STEP) kayıt yaptırmaları istendi.

