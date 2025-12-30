Valilik Saat Verip Uyardı! İstanbul'un 19 İlçesine Kar Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın güney ve doğu kesimleri ile Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve ayrıca Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinde yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Yağışların; Marmara’nın batısı ile Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde, Güney Ege kıyılarında ise gök gürültülü sağanak olarak görülmesi bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Özellikle Güney Ege kıyıları ile Antalya’nın doğu ilçeleri ve Mersin’in batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtiliyor.

BUZLANMA VE DON RİSKİ

Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sisin etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, güney yönlü rüzgarların etkisiyle batı ve iç kesimlerde bir miktar yükselmesi, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik göstermemesi bekleniyor. Ancak sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgarın çoğunlukla güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken; Marmara, Karadeniz, Kıyı Ege ve İç Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR UYARISI!

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine dayanarak akşam saatlerinden itibaren kent genelinde hava koşullarının olumsuzlaşacağını açıkladı.



Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İstanbul'da rüzgârın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlere dönerek, kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir.



Hava sıcaklıklarının bu gece saatlerinden sonra rüzgarın yön değistirmesiyle ani ve hızlı bir şekilde düşerek 14 °C’den 3 °C’ye, yüksek kesimlerde ise 0 °C’ye kadar gerilemesi beklenmektedir. Bu çerçevede, yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı; sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde (Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir.



Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: Haber Merkezi