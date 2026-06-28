ABD'de Kuvvetli Yağışlar Sele Döndü: 4 Can Kaybı

ABD'nin Kentucky eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ilk tespitlere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
ABD'de Kuvvetli Yağışlar Sele Döndü: 4 Can Kaybı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Kentucky ve Indiana eyaletlerinin bazı bölgeleri için ani sel uyarısı yayımladı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kentucky Valisi Andy Beshear, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, eyalette etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde Madison ve Jackson bölgelerinde 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

12 YOL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Eyalette 12 yolun sel nedeniyle kullanılamaz hale geldiği bilgisini veren Beshear, bölge sakinlerine dikkatli olmaları, karanlık veya görüşün kısıtlı olduğu vakitlerde araç sürmemeleri çağrısında bulundu.

ULAŞILAMAYAN BÖLGELER VAR

Madison bölgesi yetkililerinden Carlos Coyle, selde mahsur kalanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, bazı bölgelere henüz ulaşılamadığını ifade etti.

Bullitt bölgesinde ise acil durum yetkilileri, kırsal bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle bölge sakinlerine tahliye talimatı verdi.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD sel
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Soluğu Boğazda Aldı Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Soluğu Boğazda Aldı
İstanbul'un Göbeğinde Taciz Skandalı: Kadın Sessiz Kalmadı, Tacizciyi Yakalattı İstanbul'un Göbeğinde Taciz Skandalı: Kadın Sessiz Kalmadı, Tacizciyi Yakalattı
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özel' Başvuru: Yerine Atanacak İsmi de Bildirdiler Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özel' Başvuru: Yerine Atanacak İsmi de Bildirdiler
Orta Doğu'da Bir Kez Daha Silahlar Konuştu: Trump'tan İran'a Yeni Tehdit Orta Doğu'da Bir Kez Daha Silahlar Konuştu: Trump'tan İran'a Yeni Tehdit
Camide Kanlı Hesaplaşma: İki Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü Camide Kanlı Hesaplaşma: İki Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü
İstanbul Bakırköy'de Toplu Balık Ölümleri Paniğe Neden Oldu: AFAD Harekete Geçti İstanbul'un Göbeğinde Korkutan Görüntü: AFAD Harekete Geçti
2026 Dünya Kupası'nda Son 32 Zamanı: İşte Eşleşmeler ve Maç Takvimi 2026 Dünya Kupası'nda Son 32 Zamanı: İşte Eşleşmeler ve Maç Takvimi