Refah Sınır Kapısı açıldı: 20 yardım kamyonunun girmesi bekleniyor

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın yerel saatle 10.00’da açılacağına dair bilgi alındığı bildirildi.

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Refah Sınır Kapısı açıldı: 20 yardım kamyonunun girmesi bekleniyor

Gazze'deki insani kriz büyürken., günlerdir açılması beklenen Refah sınır kapısından insani yardım geçişleri başladı. Bugün 20 yardım kamyonunun giriş yapması bekleniyor.

Sınırın Mısır tarafında insani yardım malzemesi taşıyan 175 kamyon bekliyor. İsrail şu anda Gazze'ye sadece 20 kamyonun girmesine izin verirken, Birleşmiş Milletler gerekli acil yardımın ulaştırılması için en az 100 kamyona ihtiyaç olduğunu söylüyor.

ABD SAAT VERMİŞTİ

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00’da açılacağı bilgisini aldık. Sınır açılırsa yabancı vatandaşların Gazze’den çıkışı için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz. Sınırın açılması durumunda çok sayıda kişinin geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mısır’a geçmeye çalışan ABD vatandaşlarının geçişin her iki tarafında da potansiyel olarak kaotik bir ortama karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi. ABD vatandaşlarına e-posta adresi aracılığıyla ABD hükümetinin Mısır’daki yardımına ilişkin güncel bilgiler göndereceği aktarıldı.

Sınırdaki durumun dinamik, değişken ve güvensiz olduğu ifade edilen açıklamada, ABD vatandaşlarının sınıra doğru ilerlemeden veya sınırı geçmeye çalışmadan önce güvenlik durumunu değerlendirmeleri gerektiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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