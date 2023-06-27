ABD başkan aday adayı Francis Suarez'den 'Uygur ne?' gafı

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Miami Belediye Başkanı Francis Suarez'in Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygurlardan haberdar olmadığı ortaya çıktı.

Katıldığı bir radyo programında soruları yanıtlayan Cumhuriyetçi Partili Suarez'in, Uygurları tanımaması dikkati çekti.

Suarez, "Kampanyanız sırasında Uygurlardan bahsedecek misiniz?" sorusuna "Ne?" yanıtını verdi.

Sunucunun "Uygurlar?" diye tekrarlaması üzerine Suarez, "Uygur ne?" dedi. Sunucunun Suarez'e tepkisi, "Tamam, buna geri döneceğiz. Bu konuda akıllı olmalısınız" şeklinde oldu.

ABD dış politikasının önemli unsurlarından Çin ile ilişkiler ve rekabeti bağlamında muhtemel bir başkan adayının Uygurları tanımaması Amerikan basınında geniş yer buldu.

ABD, Uygur Türklerine yönelik insan hakları gerekçesiyle Çinli yetkililere yaptırımlar uyguluyor.

Suarez, iki hafta önce, 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partiden aday olduğunu duyurmuştu. Cumhuriyetçi Partiden başkanlık yarışına katılacak ilk Latin Amerika kökenli aday olarak öne çıkan 45 yaşındaki Suarez, 2017'den beri Miami Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.