ABD başkan aday adayı Francis Suarez'den 'Uygur ne?' gafı

ABD başkanlığına aday adayı olan Francis Suarez'in, insan hakları ihlallerine maruz kalan Uyguları bilmediği ortaya çıktı. ABD, Uygurlara yönelik ihlaller nedeniyle Çin'e yaptırımlar uyguluyor.

ABD başkan aday adayı Francis Suarez'den 'Uygur ne?' gafı

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Miami Belediye Başkanı Francis Suarez'in Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygurlardan haberdar olmadığı ortaya çıktı.

Katıldığı bir radyo programında soruları yanıtlayan Cumhuriyetçi Partili Suarez'in, Uygurları tanımaması dikkati çekti.

Suarez, "Kampanyanız sırasında Uygurlardan bahsedecek misiniz?" sorusuna "Ne?" yanıtını verdi. 

Sunucunun "Uygurlar?" diye tekrarlaması üzerine Suarez, "Uygur ne?" dedi. Sunucunun Suarez'e tepkisi, "Tamam, buna geri döneceğiz. Bu konuda akıllı olmalısınız" şeklinde oldu.

ABD dış politikasının önemli unsurlarından Çin ile ilişkiler ve rekabeti bağlamında muhtemel bir başkan adayının Uygurları tanımaması Amerikan basınında geniş yer buldu.

ABD, Uygur Türklerine yönelik insan hakları gerekçesiyle Çinli yetkililere yaptırımlar uyguluyor.

Suarez, iki hafta önce, 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partiden aday olduğunu duyurmuştu. Cumhuriyetçi Partiden başkanlık yarışına katılacak ilk Latin Amerika kökenli aday olarak öne çıkan 45 yaşındaki Suarez, 2017'den beri Miami Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. 

Ceza istatistikleri yayımlandı: Avrupa’da en çok mahkum Türkiye’de Ceza istatistikleri yayımlandı: Avrupa’da en çok mahkum Türkiye’de
Bayram sabahında iyi gidiyor... Yorgunluğu alan şerbet tarifi Bayram sabahında iyi gidiyor... Yorgunluğu alan şerbet tarifi
Bayram için kavurma yapacaklar dikkat! Kavurmaya lezzet katan tarif sırlar Bayram için kavurma yapacaklar dikkat! Kavurmaya lezzet katan tarif sırlar
Kemal Kılıçdaroğlu: Merdan Yanardağ'ın tutuklanması utanç verici, serbest bırakılmalı Kemal Kılıçdaroğlu: Merdan Yanardağ'ın tutuklanması utanç verici, serbest bırakılmalı
ÇOK OKUNANLAR
Çılgınca harcama yapıyorlar: Paraya hiç önem vermeyen 5 burç açıklandı Paraya hiç önem vermeyen 5 burç açıklandı
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, doların fırlayabileceği seviyeyi açıkladı: 'Tehlikeli' Ekonomist Zelyut, doların fırlayabileceği seviyeyi açıkladı
Polis memuru aracıyla yolunu kestiği avukatın bacağını kırdı! Lüks otomobil ve villa detayı Polis memuru aracıyla yolunu kestiği avukatın bacağını kırdı!
Son dakika: Memur ve emekli maaşı zammında gözler Meclis'te: İşte masadaki kritik detaylar! Memur ve emekli maaşı zammında gözler Meclis'te
Arda Güler transferindeki tek engel ortaya çıktı Arda Güler transferindeki tek engel ortaya çıktı