ABB'den Emeklilere Destek Ödemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 10 bin TL maaş alıp ekonomik anlamda zorluk yaşayan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 39 bin 954 emekliye 11'inci kez bin 500'er TL destek ödemesi yaptı.

ABB, 10 bin TL emekli maaşı alan emeklilere destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Buna göre, ekonomik zorluklar yaşayan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 39 bin 954 emekliye 11'inci kez bin 500'er TL’lik destek ödemesi yaptı.

Ayrıca 217 bin 819 aile için de her ay sağlanan et desteği de 600 TL'ye çıkarıldı.

Kaynak: ANKA