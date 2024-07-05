ABB'den Emeklilere Destek Ödemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10 bin TL maaş alan ve Ankara'da yaşayan emeklilere 500 TL destek ödemesi yaptığını duyurdu.

ABB'den Emeklilere Destek Ödemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 10 bin TL maaş alıp ekonomik anlamda zorluk yaşayan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 39 bin 954 emekliye 11'inci kez bin 500'er TL destek ödemesi yaptı.

ABB, 10 bin TL emekli maaşı alan emeklilere destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Buna göre, ekonomik zorluklar yaşayan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 39 bin 954 emekliye 11'inci kez bin 500'er TL’lik destek ödemesi yaptı.

Ayrıca 217 bin 819 aile için de her ay sağlanan et desteği de 600 TL'ye çıkarıldı.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Emekli Ankara Büyükşehir Belediyesi
Dün Kayıp İlanı Verilmişti, Bugün Cansız Bedeni Bulundu Dün Kayıp İlanı Verilmişti, Bugün Cansız Bedeni Bulundu
D100'ü Kilitleyen Kaza: Kontrolden Çıkan Tır Ortalığı Birbirine Kattı D100'ü Kilitleyen Kaza: Kontrolden Çıkan Tır Ortalığı Birbirine Kattı
Hastalıklara Karşı En Dayanıklı Kan Grubu Belli Oldu! Araştırmacılar da Şaşırdı Hastalıklara Karşı En Dayanıklı Kan Grubu Belli Oldu! Araştırmacılar da Şaşırdı
Başkalarının Başarısını Çekemeyen En Kıskanç 4 Burç! Gerçekten Çok Kurnazlar... Başkalarının Başarısını Çekemeyen En Kıskanç 4 Burç! Gerçekten Çok Kurnazlar...
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İstanbul Dahil 53 İl İçin Uyardı! Çok Kuvvetli Olacak... Meteoroloji 53 İl İçin Uyardı!
İktidarın Koltuğu Sallanıyor! Bu Anket Siyaset Gündemini Karıştıracak Bu Anket Siyaset Gündemini Karıştıracak
Bakanlar ve Milletvekillerine Büyük Zam Bakanlar ve Milletvekillerine Büyük Zam
Görevden Alındı, Bakanlıktaki Odasını Bırakmadı: AKP'li Vekile Kimse Dokunamadı Görevden Alındı, Bakanlıktaki Odasını Bırakmadı
Sinan Ateş Davasının Beşinci Gününde Ara Karar: 'Evde Gözaltı' Dosyaya Girmedi, 10 İsme Tahliye Cinayetin En Kritik Sanıklarına Tahliye