ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan Madencilere Soba Desteği

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı başlatılan madenci eylemine çadır, gıda, mobil tuvalet ve mobil internet aracı gönderen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, son olarak varillerde odun yakarak ısınan maden işçilerine çelik soba ve yakacak desteği gönderdi.

Eylemdeki madenciler, Yavaş’a teşekkür dileklerini iletti.

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı başlatılan madenci eylemi 7’inci gününde devam ediyor.

Kaynak: ANKA