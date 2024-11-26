ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan Madencilere Soba Desteği

Ankara'da eyleme geçen madencilere ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan anlamlı bir destek geldi. Yavaş, işçilere çelik soba ve yakacak desteği gönderdi.

Son Güncelleme:
ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan Madencilere Soba Desteği

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı başlatılan madenci eylemine çadır, gıda, mobil tuvalet ve mobil internet aracı gönderen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, son olarak varillerde odun yakarak ısınan maden işçilerine çelik soba ve yakacak desteği gönderdi.

Eylemdeki madenciler, Yavaş’a teşekkür dileklerini iletti.

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı başlatılan madenci eylemi 7’inci gününde devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Mansur Yavaş Maden Ankara
Son Güncelleme:
Bilim İnsanları Şaşırtan Sonucu Paylaştı: Vücudu Zırh Gibi Koruyan Sebze Belli Oldu Bilim İnsanları Şaşırtan Sonucu Paylaştı: Vücudu Zırh Gibi Koruyan Sebze Belli Oldu!
Narin Cinayetinde Kahreden Gerçek! Baba Arif Güran İncelenmesi İçin Israr Etmişti! Jandarma Açıkladı, Meğer… Baba İncelenmesi İçin Israr Etmişti! Jandarma Açıkladı, Meğer…
İnsan Irkı Tükenirse O Hayvanlar Yerimizi Alacak: Zehir Gibi Zekaya Sahipler İnsan Irkı Tükenirse O Hayvanlar Yerimizi Alacak: Zehir Gibi Zekaya Sahipler
30 Yıl 3 Aydır Tutukluydu... Şair İlhan Sami Çomak Hakkında Tahliye Kararı Şair İlhan Sami Çomak Hakkında Tahliye Kararı