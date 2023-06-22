9 siyasi partiye mali denetim kararı

Anayasa Mahkemesi'nin, 9 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

9 siyasi partiye mali denetim kararı

Kararlara göre, Hak ve Özgürlükler Partisi'nin 2018 ile 2019, Türkiye Komünist Hareketi Partisi'nin 2018, Esnaf ve Çiftçi Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi, Cihan Partisi ve Çoğulcu Demokrasi Partisi'nin ise 2019'a ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkemece, bu partilerin, belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

Türkiye Komünist Hareketi Partisi'nin belirtilen yıla ait mali denetimini de uygun bulan Anayasa Mahkemesi, partinin 5 il teşkilatına ilişkin bilgilerin istenilen şekliyle verilmemesi nedeniyle ise parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

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