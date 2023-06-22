Aracın altında bu halde bulundu: Kediye ağda bandı yapıştırdılar!
İstanbul Üsküdar'da bir sokak kedisine çok sayıda ağda bandı yapıştırdılar. Vicdansızların kimliği belirlenemezken, görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.
Hayvana şiddetin sonunun gelmediği Türkiye'de, yine bir başka vicdansızlık örneği sosyal medyaya damga vurdu.
'İstanbul Duysun' isimli sosyal medya kanalında yayımlanan görüntüler, görenleri isyan ettirdi. Üsküdar’da bir kediye ağda bandı yapıştırıldığı görüldü.
Kısa sürede çok sayıda tepki gelen görüntülere yurttaşlar “Etraftaki dükkanların kameralarından kimin yapıldığı bulunmalı” şeklinde yorumlar yaptı.