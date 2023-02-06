9 şehrin AFAD acil durum iletişim numaraları

Türkiye'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem nedeniyle binaların yıkıldığı, can ve mal kaybının yaşandığı bilgileri geliyor.

Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Mardin, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya ve Adana'daki il müdürlüklerinden bilgi alınabilir.

Depremin etkilendiği bölgelerde AFAD il müdürlüklerinde telefon numaraları şöyle:

AFAD Mardin: 0482 212 3740

AFAD Diyarbakır: 0412 326 1156

AFAD Hatay: 0326 112 0000

AFAD Maraş: 0344 221 4991

AFAD Antep: 0342 428 1118

AFAD Adıyaman: 0416 216 1231

AFAD Urfa: 0414 313 7290

AFAD Malatya: 0422 212 8432

AFAD Adana: 0322 227 2854

AFAD MOBİL UYGULAMASI

AFAD'ın mobil uygulamasından da çağrı yapılabiliyor.

112 Acil Çağrı Merkezleriyle internet üzerinden görüşme yapılabiliyor.

Uygulama üzerinden acil çağrı ile eş zamanlı olarak 112 Çağrı Merkezi uygulamaları ile mesajlaşma bağlantısı yapılabiliyor.

CİMER'DE "DEPREM ACİL" BAŞLIĞI KULLANIMA HAZIR HALE GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde devletin tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiği kaydedildi.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ AÇIKLADI

Şanlıurfa Valiliği, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki acil durum ve deprem toplanma alanlarının listesini paylaştı.

Valiliğin açıklaması şöyle:

“#Şanlıurfa genelindeki acil toplanma merkezlerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://sanliurfa.afad.gov.tr/ilimizde-bulunun-toplanma-alanlari#”

GAZİANTEP'TEKİ ACİL TOPLANMA MERKEZLERİ

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'teki acil toplanma merkezlerini duyurdu.