Gaziantep’in İslahiye ilçesi deprem sonrası harabeye döndü: Yardım çığlıkları yükseliyor!

GERÇEK GÜNDEM /

AFAD verilerine göre, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde saat 04.36’da 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem sonrası yüzlerce bina yıkılırken, çok sayıda yurttaş enkaz altında kaldı.

YARDIM ÇAĞRISI

Bölgeden ulaştığımız yurttaşlar, çok sayıda binanın yıkıldığını ve binlerce kişinin enkaz altında kaldığını belirtirken, yardım çağrısında bulundu. Yurttaşlar, henüz enkaz altından kimsenin çıkarılmadığını aktardı.

DEPREM ARDI ARDINA GELDİ

Öte yandan merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,4 büyüklüğündeki deprem, 70 kilometre uzaklıkta bulunan Gaziantep’in İslahiye ilçesini aynı anda enkaza çevirirken, beş dakika arayla İslahiye’ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem çok sayıda binada yıkıma neden oldu.

Ayrıca BOTAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, bölgede doğalgaz hattında meydana gelen arıza nedeniyle gaz akışı kesildi.