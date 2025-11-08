9 Aylık Hamile Şeyma'nın Şüpheli Ölümü: Evde Cansız Bedeni Bulundu

Nevşehir'de kendisinden haber alınamayan 9 aylık hamile Şeyma K.'nın cansız bedeni evinde bulundu. Şeyma'nın kombiden sızan doğal gazdan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken bebeğin de hayatını kaybettiği faciaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kahreden olay Nevşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, Şeyma K.'dan dün akşam saatlerinde haber alamayan eşi Celal K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İş yerinden izin alıp, ekiplerle birlikte eve giden Celal K., eşini hareketsiz yatarken buldu.

KENDİSİ DE BEBEK DE KURTARILAMADI

Ekipler, 9 aylık hamile Şeyma K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Şeyma K., karnındaki bebeğinin kurtarılması için Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan kontrolde bebeğin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

DOĞAL GAZDAN MI ZEHİRLENDİ?

Ekiplerin evde yaptığı incelemede kombide doğal gaz kaçağı tespit edildi. Şeyma K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Nevşehir
