85 yaşındaki Nazmiye Teyze kendi yazdığı şiirle Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Nazmiye Ceviz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kendi yazdığı şiiri okuyarak kutladı.

85 yaşındaki Nazmiye Teyze kendi yazdığı şiirle Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100’üncü yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Nazmiye Ceviz ise Cumhuriyet'in doğuşunu kendi yazdığı şiiri seslendirerek milyonlara ulaştırdı.

Nazmiye Ceviz, evinin salonunda bir yakını tarafından kayıt edilen 'Cumhuriyet Bayramı' şiirinde şu dizelere yer verdi:

"Atalardan aldık hız, dünya geldi bize vız, aktı epey kanımız. Kurduk Cumhuriyet'i, nice yiğitler verdik, süngüye göğüs gerdik. En son zafere erdik, kurduk Cumhuriyet'i. Şeref Ata şan Ata, Ata kahraman Ata, ölmez eserlerine, canlara yaslan Ata. Bu yas çok koydu bize, işledi içimize. Bugün ihtiyar, genç, kızan ağlıyorlar diz dize. Ata imanda yaşar, damarda kanda yaşar. Bu Atalar Atası gönülde, canda yaşar. Gönüllere bir dal, Türklüğe kurulu ol ey şanlı Türk milleti! Atam öldü, sen sağ ol.”

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