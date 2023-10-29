Kuşadası’nda ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında kira bedeli nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı. Kiracısını sokak ortasında bıçakladıktan sonra kaçan ev sahibi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kuşadası’nda ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti

Olay, dün gece saat 20.00 sıralarında Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre; kiracı Engin M. ile ev sahibi Adem A. arasında kira bedeli nedeniyle tartışma yaşandı. Bu sırada Adem A., cebinden çıkardığı bıçakla, kiracısı Engin M.’yi kalçasından yaraladı.

Kanlar içinde yere yığılan Engin M. ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Adem A. olay yerinden kaçtı. Polis, kısa süre sonra ev sahibini yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

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